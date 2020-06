L1/L2 - La LFP s'oppose (toujours) aux barrages

Le conseil d'administration de la LFP, réuni ce vendredi, a annoncé une nouvelle importante. Un marché des transferts entre clubs français ouvrira à partir de lundi 8 juin. En parallèle, une autre décision a été actée : la LFP s'est opposée "unanimement" aux barrages L1-L2 et L2-National d'après Le Parisien.

La Ligue, à l’image de son directeur général Didier Quillot, ne compte donc pas remettre en question la décision du 30 avril dernier, lorsqu'elle a opté pour un principe de deux montées et deux descentes par championnat. Un choix qui avait d'ailleurs provoqué les contestations d'Ajaccio (3ème), de Troyes (4ème) et de Clermont (5ème) qui auraient pu prétendre à une promotion en L1. C'est également le cas concernant l'échelon inférieur. Ces barrages opposent le 3ème de National 1 (cette année c’est Boulogne-sur-Mer qui occupe cette place) au 18ème de Ligue 2 (Niort cette saison). La Fédération française "est sur la même ligne et entérinera la décision lors d'une prochaine réunion", affirment nos confrères.