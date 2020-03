L1/L2 - La LFP se prononcera vendredi sur la poursuite des championnats

Contrairement à la Serie A, la Liga ou encore la Liga NOS, la Ligue 1 a décidé de maintenir ses matches, qui se dérouleront tous à huis clos au moins jusqu'au 15 avril. Mais face à la situation et la propagation du coronavirus en France, la Ligue de Football Professionnel (LFP) va peut-être changer d'avis. Selon les informations de L'Equipe, un conseil d’administration exceptionnel se tiendra vendredi matin (10 heures) pour se pencher sur la situation du football français face à cette pandémie. But de ce CA : adopter une position commune entre présidents de clubs. Alors, la Ligue 1 et la Ligue 2 seront-elles suspendues provisoirement ? Ou les championnats se poursuivront à huis clos ? Réponse demain !