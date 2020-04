L1/L2 - Le Graët s'exprime sur les montées et les descentes

Le football français est fixé depuis ce mardi après-midi. Lors de sa déclaration, Edouard Philippe, le Premier ministre a annoncé que la saison 2019-2020 ne reprendrait pas. Plus tard dans la soirée, Noël Le Graët, le président de la FFF a confirmé cette nouvelle au Télégramme. "On a informé le Comex (comité exécutif), ce qu’il savait déjà, que la Ligue 1 et la Ligue 2 ne démarraient pas, que le National ne démarrait pas non plus ni la D1 féminine. Ces quatre compétitions sont définitivement arrêtées pour la saison 2019-2020."

A l'occasion de cet entretien avec nos confrères, le patron de la fédération s'est également exprimé au sujet du système des montées et descentes. "Je suis pour l’application des règlements. Il devrait donc y avoir 2 montées de National en D2, la D2 devrait avoir deux descentes et deux montées et donc deux descentes de Ligue 1 car je ne vois pas comment on pourrait faire des barrages" a-t-il affirmé.