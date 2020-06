L1/L2 - Les ballons pour la saison 2020/2021 présentés

La LFP vient de dévoiler, via un communiqué de presse, le nouveau design des ballons pour la Ligue 1 et la Ligue 2 la saison prochaine. Le ballon "Elysia" sera désormais à forte dominance orange et jaune pour la saison prochaine dans l'élite, tandis que le Triomphéo sera bleu et blanc pour la L2. Pour rappel, Uhlsport est le fournisseur du ballon officiel, depuis 2017-2018 et jusqu’à 2021-2022.