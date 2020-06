L1/L2 - Les coachs favorables à la règle des 5 changements

Pour leur retour à la compétition, la Bundesliga et la Premier League peuvent avoir recours à 5 changements (six en cas de prolongation) durant un même match, au lieu des 3 habituels. Le but étant de préserver au maximum les organismes des joueurs qui vont enchaîner de nombreux matchs après une longue période d'inaction. Cette nouvelle règle, qui est temporaire, a été autorisée par la FIFA jusqu'en décembre 2020. Celle-ci pourrait éventuellement être adoptée lors de la reprise du championnat français prévue en août, et elle semble beaucoup plaire à certains coachs de Ligue 1 et de Ligue 2.

"Avec cinq possibilités, on a plus de moyens d'influer sur le cours du match. Pour ma gestion d'équipe, c'est vraiment un atout que j'ai envie d'expérimenter" commente Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers, dans les colonnes du Parisien. Selon lui, cette nouvelle règle pourrait avoir des incidences positives sur la satisfaction des joueurs : "humainement, c'est bien aussi parce qu'il y aura moins de joueurs déçus d'être resté assis sur le banc de touche pendant tout le match". Du côté de Caen en L2, le coach Pascal Dupraz tient un discours similaire. "Pour moi, il n'y a que des gagnants : les coachs qui ont plus de cartes en main pour effectuer des rotations. Les joueurs qui seront forcément plus concentrés et qui prendront moins mal le fait d'être remplaçant au coup d'envoi" estime-t-il. Il ajoute que ces remplacements supplémentaires permettront un "jeu forcément plus rapide". Nos confrères rappellent qu'en décembre déjà, le technicien du PSG, Thomas Tuchel, déclarait qu'avoir "plus de possibilités de changement (était) absolument nécessaire, pour mieux gérer les minutes, enchaîner les matchs, et permettre aux joueurs d'être dans la meilleure intensité possible".