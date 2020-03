L1/L2 - Les joueurs souhaitent un report des compétitions

La Ligue de Football Professionnel tient actuellement une réunion afin de décider de l'avenir de la Ligue 1 et de la Ligue 2 suite à la propagation du coronavirus. Alors que de nombreux championnats européens ont déjà été reportés, la France devrait être le prochain pays à annoncer l'arrêt, au moins temporaire, de ses championnats professionnels. De leur côté, les joueurs ont tranché et ont fait part de leur volonté de voir les compétitions gelées via un communiqué officiel publié par l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP).

"Depuis le début de la crise du coronavirus, l’UNFP multiplie les contacts avec les joueurs et mobilise ses équipes. L’UNFP participera bien évidemment, ce vendredi, à la réunion organisée par la LFP et y portera la parole des footballeurs professionnels évoluant en France qui sont, dans leur immense majorité, favorables à un report des compétitions" est-il écrit.