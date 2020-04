L1/L2 - Les joueurs veulent arrêter : la LFP réagit

La Ligue de Football Professionnel n'a pas tardé à réagir au communiqué de l'UNFP, le syndicat des joueurs, indiquant que ces derniers sont majoritairement opposés à une reprise des compétitions dans les conditions sanitaires actuelles. Sur son site officiel, la LFP a tenu à rappeler, "compte tenu des nombreuses prises de parole sur le sujet de la reprise de Ligue 1 et de Ligue 2", que son bureau a "voté à l’unanimité le 10 avril dernier un projet concernant la reprise des championnats". Elle confirme par ailleurs plancher sur une reprise de la L1 le 17 juin et une clôture le 25 juillet.

La LFP souligne cependant qu'elle demeure en attente "des modalités de déconfinement que le gouvernement annoncera à la fin du mois d’avril, et en particulier les conditions dans lesquelles les matchs pourraient se jouer à huis clos", mais aussi des "recommandations de l’UEFA" et du "protocole sanitaire et médical de reprise des entraînements" qu'elle a commandé auprès de la commission médicale de la FFF et du responsable des médecins au sein de son conseil d'administration.