L1/L2 - Record historique pour les affluences !

Comme l'a annoncé la LFP dans un communiqué ce vendredi, à l'orée de la seconde partie de saison, "la Ligue 1 et la Ligue 2 ont enregistré un record historique de fréquentation" avec près de 5,57 millions de spectateurs dans les stades. La Ligue 1 Conforama a constaté une hausse de 0,62 % avec l'entrée de 4,24 millions de supporters. La Domino's Ligue 2 connaît une acmé de popularité avec 1,32 millions de spectateurs (augmentation de 5,93 % par rapport à la saison dernière). La tendance des cinq dernières années se confirme : les championnats affichent 500 000 spectateurs supplémentaires dans leur stades.

"Ces records d'affluence démontrent une nouvelle fois l'attractivité de nos deux championnats et récompensent également le travail des clubs professionnels. Avec l'accompagnement de la LFP et de ses équipes digitales, les clubs se sont en effet professionnalisés dans la collecte et le traitement des données afin de mieux connaitre leurs publics et proposer des offres ultra segmentées correspondant à leurs attentes. Aujourd'hui, l'accueil et le confort dans les stades sont aussi importants que l'affiche sportive pour attirer de nouveaux publics" a conclu Didier Quillot, directeur général de la Ligue de Football Professionnel.