L1/L2 - Rudi Garcia fait le point sur les réflexions des entraîneurs

Dans un entretien pour L'Equipe, Rudi Garcia a fait le point sur les réflexions des entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2.

Les compétitions sont interrompues mais le contact est perpétuel en cette période de confinement. Outre les réunions internes par visioconférence au sein des clubs ou entre les représentants et les instances, les entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2 restent eux aussi en contact via la messagerie WhatsApp. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Rudi Garcia a confié que les coachs, accompagnés de Raymond Domenech, le président du syndicat des entraîneurs (l'Unecatef), débâtent afin de s'entendre sur la suite à donner à la saison.

"Ce qu'il s'est passé, c'est que nous n'étions qu'entre coaches de L1 et L2, au départ. Puis Raymond Domenech a demandé à pouvoir être ajouté au groupe. On a trouvé ça pertinent dans le sens où on pouvait se dire des choses entre nous, encore fallait-il qu'elles soient relayées dans les commissions des instances Raymond nous a donc rejoints et il a un petit peu lancé le débat afin de savoir si nous étions favorables au calendrier prévisionnel de la Ligue, avec une reprise prévue le 3 ou le 17 juin. En sachant que la saison suivante démarrerait le 22-23 août" a confié l'entraîneur lyonnais et d'ajouter : "On s'est aperçu que ça nous ferait jouer tous les trois jours et là-dessus, nous, les coaches, sommes assez unanimes : après deux mois de confinement, jouer tous les trois jours, ce n'est pas envisageable, ce n'est pas raisonnable. On va au devant de blessures et de grosses fatigues."

L'ancien coach de l'OM explique qu'une "écrasante majorité" des entraîneurs tire dans le même sens, mais "il faut qu'on accélère un petit peu, qu'on se mette d'accord" précise-t-il, ajoutant aussi qu''il faut bien se dire qu'on est comme tout le monde et que ce qui nous anime en priorité, nous, dans les discussions, c'est la santé. Celle des acteurs comme celle des supporters. Même si eux, malheureusement, on n'est pas près de les revoir". Il a finalement indiqué : "nous, on veut pouvoir reprendre et ne pas avoir à jouer uniquement tous les trois jours. Et on veut au moins deux semaines de trêve. Donc si on va à rebours d'une reprise le 22-23 août pour la saison suivante, et qu'on ne laisse que trois semaines de préparation, on ne pourra pas donner quinze jours aux joueurs... On débat, et Raymond Domenech se chargera de nous représenter."