L1/L2 - Selon Maracineanu, le retour à la normale dans le sport attendra

Présente sur les ondes de RTL ce dimanche, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports a livré un constat difficile sur la reprise du sport en France.

Si la Bundesliga a déjà repris et que la Liga s'apprête à le faire la semaine du 8 juin, le football n'est pas prêt de retourner à la normale. Pour revoir des scènes de liesse en tribunes ou sur les pelouses, il faudra encore patienter de longs mois, à priori. A l'heure actuelle, la tendance est davantage au respect des consignes sanitaires et au passage de nombreux tests contre le covid-19. En France, la LFP a décidé que la saison 2020-2021 débuterait les 22 et 23 juin pour les championnats de France de Ligue 1 et Ligue 2. La date devrait être officialisée après la réunion du comex de l'UEFA le 17 juin prochain.

Mais dans quelles conditions se fera ce retour du football français ? D'après Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, seule la découverte d'un vaccin permettra au football, et au sport en général, de reprendre de manière totalement normale. "Dans une période de confinement, on ne pouvait pas envisager de faire du sport comme avant. Mais tout au long de cette crise je ne jamais cessé de me battre pour le sport. Sans le vaccin, pas de retour à la normale pour le sport" a-t-elle confié sur les ondes de RTL ce dimanche soir.