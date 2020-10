L1/L2 - Un hommage rendu à Samuel Paty sur les terrains de France

L'Assemblée Générale de la LFP vient d'annoncer qu'un hommage sera rendu à Samuel Paty le week-end prochain, sur les pelouses de Ligue 1 et Ligue 2. Une minute de silence sera observée pour l''enseignant d'histoire-géographie, décapité vendredi dans l'attentat de Conflans-Saitne-Honorine, et son portrait sera diffusé sur les écrans géants. Enfin, joueurs, entraîneurs et arbitres porteront un brassard noir durant la rencontre.

"Avant le coup d’envoi des matchs, une minute de silence sera observée en hommage au professeur d’histoire-géographie décapité vendredi dans l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine et son portrait sera diffusé sur les écrans géants des stades.Durant la rencontre, tous les acteurs du jeu (joueurs, entraîneurs, arbitres) porteront un brassard noir pour lui rendre hommage." est-il écrit.