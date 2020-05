L1/L2 - Un rapprochement s'opère après les tensions

Ce mercredi, l'assemblée générale de la LFP a été très productive. Outre le vote pour une Ligue 2 à 22 équipes, les différents dirigeants ont réussi à entrouvrir la porte de négociations entre les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. En effet, les présidents des deux divisions s'écharpent depuis quelques jours concernant le déplafonnement des droits télé demandés par la L2 en échange d'une réforme de la gouvernance souhaitée par la L1.

D'après L'Equipe et RMC, la Ligue 1, par l'intermédiaire de Laurent Nicollin (MHSC) et Didier Quillot (directeur général de la LFP), a accepté de donner 25 millions d'euros à la L2, qui viendront s'ajouter aux 110 millions d'euros attribués par les droits TV, à condition d'obtenir la réforme de la gouvernance. Désormais, les deux camps vont constituer des délégations pour négocier et ont accepté une médiation d'ici le 20 juin.