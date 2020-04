L1 - La LFP aurait tranché pour déterminer le classement !

La LFP aurait tranché pour la fin de la saison ce jeudi. En effet, d'après le tweet de Joel Domenighetti, rédacteur en chef adjoint de L'Equipe, les classements sont désormais figés avec le Paris Saint-Germain champion de France. Toujours selon lui, le critère du ratio au nombre de matchs joués aurait été retenu. Une information confirmée, quelques minutes plus tard, par Europe 1.

Ainsi, le PSG, l'OM et Rennes se qualifieraient pour la Ligue des Champions, tandis que la 4ème place reviendrait à Lille. Nice et Reims s'installeraient, ensuite aux places 5 et 6 (selon le critère FFF et les confrontations directes), qui correspondent aux places attribuées en Ligue Europa. Les deux clubs devront tout de même attendre l'officialisation de l'annulation des finales pour fêter leur place en Europe. En ce qui concerne le bas de tableau, Toulouse et Amiens seraient relégués au profit de Lorient et Lens, les deux clubs de L2 assurés de monter. Enfin, Nîmes, barragiste, devra patienter pour son sort.

Championnats pro terminés. Classements figés. PSG champion de L1. Critère/ratio de la FFF retenus. — Domenighetti Joël (@jdomenighetti) April 30, 2020