L1 - La LFP étudie la piste de la L1 à 22 clubs !

La LFP va étudier, vendredi, la possibilité d'une L1 à 22 équipes, suite à la décision du Conseil d'Etat de suspendre les relégations d'Amiens et Toulouse.

Après la décision du Conseil d'Etat de mettre en suspens les relégations d'Amiens et Toulouse, suite à la fin de la convention signée avec la FFF au 30 juin, la LFP doit trouver une solution pour organiser la L1 la saison prochaine. Et selon La Provence, le bureau de la Ligue va étudier vendredi à 9h la piste d'une Ligue 1 à 22 clubs, comme demandé par l'ASC et le TFC.

On apprend aussi, par nos confrères, que le conseil d'administration sera aussi convoqué vendredi, vers 11h00, pour prendre une décision finale. À noter toutefois que la nouvelle convention avec la FFF a été adoptée par l'AG de la LFP le 20 mai dernier. Si la L1 à 22 plait aux Amiénois et Toulousains, d'autres clubs de l'élite s'y opposent pour plusieurs raisons : les droits TV devront être partagés entre 22 clubs et non 20, un calendrier élargi.

Hier, l'UNFP, le syndicat des joueurs, a clairement exprimé son refus concernant ce projet de Ligue 1 étendue dans un communiqué de presse : "Au regard du calendrier démentiel qui attend les footballeurs professionnels français lors de la prochaine saison, certains émettraient l’idée de supprimer la trêve hivernale, puis en profiter évidemment pour que l’exception due à la crise devienne la règle. (...) C’est pourquoi, et plus encore peut-être au cœur d’une saison aussi longue et aussi chargée, la trêve hivernale s’impose. Pour l’UNFP, elle est non-négociable, tant elle constitue une coupure salvatrice, réparatrice…" pouvait-on lire.