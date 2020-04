L1 - La LFP veut finir fin juillet et reprendre fin août

Alors que la crise liée au Covid-19 continue de paralyser l'ensemble du pays et le monde du football, le bureau de la Ligue de Football Professionnel s'est réuni ce jeudi afin d'évoquer un éventuel calendrier pour la saison prochaine.

Depuis le 13 mars dernier et la suspension officielle des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, les différents acteurs et dirigeants du football français ont de nombreuses fois évoqué les situations de sortie de crise, appelant notamment à une préparation en amont de la prochaine saison. C'est ainsi que le bureau de la LFP s'est réuni ce jeudi matin en visioconférence pour évoquer le déroulement de l'exercice 2020/2021 et a voté à l'unanimité une date de reprise. Initialement prévu en date du 7 août, le lancement a été déplacé au 22 août pour la L2, tandis que les clubs de l'élite débuteront eux le 23.

Alors que la saison 2019-2020 devrait elle, dans l'idéal souhaité par la LFP, se terminer le 17 juillet pour la L2 et le 25 juillet pour la L1, la trêve estivale serait donc quasiment inexistante. En établissant ce calendrier, la LFP a pour volonté de ne pas remettre ne cause les premiers versements du groupe Mediapro, le principal diffuseur de nos championnats pour les quatre prochaines saisons. Néanmoins, ce calendrier hypothétique pourrait être perturbé en fonction de l'évolution de la crise liée au Covid-19 et à la situation sanitaire dans le pays. De plus, la LFP devra recevoir l'aval de l'UEFA pour mettre en place ce nouveau calendrier.