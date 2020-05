L1 - La Ligue 1 à la recherche d'une renommée internationale

L’image du football reste souvent associée à des championnats tels que la Premier League anglaise, la Liga espagnole ou la Serie A italienne. Face à ces nombreux concurrents, la Ligue 1 tente de se frayer un chemin parmi de grands noms déjà bien établis. Aujourd’hui, le championnat de France dispose de plusieurs moyens pour se faire connaître du public international.

Le révélateur de talents

Depuis plusieurs décennies, les centres de formation français aident à faire connaître la Ligue 1 en y forgeant les talents de demain. Ces joueurs commencent par briller sur les pelouses de l’Hexagone avant d’aller se faire connaître à l’étranger.

Karim Benzema a par exemple débuté sa carrière à l’Olympique Lyonnais avant d’être transféré au Real Madrid où il y est devenu le co-cinquième meilleur buteur de l’histoire du club espagnol. De même, Ousmane Dembélé s’est révélé au Stade Rennais avant de poursuivre son ascension en Allemagne puis à Barcelone. Dans cette longue liste de réussites, on retrouve aussi des footballeurs internationaux tels qu’Eden Hazard. L’attaquant belge a été formé à Lille avant d’y gravir les échelons puis d’y exploser pour finalement se faire repérer par Chelsea en 2012.

Toutefois, l’argument du révélateur de talents ne suffit plus. Pour preuve, la Liga NOS portugaise fait partie des meilleurs formateurs et exportateurs de joueurs en Europe, mais ne parvient toutefois pas à voir sa popularité monter au niveau des autres championnats. Aujourd’hui, la Ligue 1 a donc besoin d’atouts supplémentaires, et elle en est consciente.

Entre campagnes et tournées à l’étranger

En août 2018, la Ligue 1 a fait le pari d’exporter son match d’ouverture, « Le Trophée des Champions », en Chine. La rencontre entre Monaco et le PSG à Shenzhen aura finalement affiché complet. Depuis 2009, ce match de gala ne se dispute plus en France. La Ligue 1 aura posé ses valises au Canada, en Tunisie, au Maroc, aux Etats-Unis, et même en Autriche. Il est devenu le symbole du désir d’expansion du championnat français dans des pays encore non conquis. Selon un article paru sur le site du Journal du Dimanche, les patrons de la LFP voudraient même surfer sur la popularité de ce match de gala en réfléchissant à un nouveau branding pour remplacer « le Trophée des Champions » en y incluant « Ligue 1 ».

📺🔝 Record d'audience historique en Chine 🇨🇳 pour le Trophée des Champions 2019 !



📰➡️ https://t.co/rGsqAYJxi7 pic.twitter.com/GPBTKrSI9w — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) August 7, 2019

C’est d’ailleurs sur son image de marque que la L1 travaille de plus en plus pour faire grimper sa popularité. C’est pour cette raison que la première division, associée à Conforama depuis 2017, sera sponsorisée par un nom plus mondialement connu, celui de Uber Eats, dès la saison prochaine. Dans un communiqué officiel publié par Les Echos, la Ligue de Football Professionnel (LFP) avait alors affirmé que ce nouveau partenariat « novateur aux côtés d’une marque internationale et dynamique confirme le renouveau et l’attractivité de la Ligue 1 en France et à l’international » répondant ainsi à ses enjeux d’exposition.

La Ligue 1 avance dans le bon sens en s’exportant à travers ses partenariats, mais elle pourrait encore plus imiter ses voisins européens. Depuis 2016, la Premier League est étroitement liée au jeu vidéo FIFA d’EA Sports par le biais d’un partenariat avec qui elle a lancé la toute première compétition d’e-sport, nommée ePremier League (ePL) dès 2018. La Ligue 1 pourrait s’en inspirer tout en sortant des sentiers battus pour se forger sa propre identité. Certains de ses clubs (PSG, Bordeaux, Lille, etc.) ont récemment choisi des sites de paris en ligne en tant que sponsors. La FLP pourrait aller dans leur sens en associant son nom à des jeux de casino en ligne tels que ceux de Betway, mettant son championnat et ses clubs à l’honneur en s’appropriant des titres à succès de la plateforme comme Football Star. Elle pourra y promouvoir ses matchs et grands rendez-vous de façon ludique.

PSG : ambassadeur international

Le plus grand atout de la Ligue 1 reste son Champion en titre. Depuis le rachat du club de la capitale en 2011 par le groupe Qatar Investment Authority (QIA), le nouveau président du PSG, Nasser El Khelaifi, s’est mis en tête de développer une véritable marque au rayonnement international. Ses ambitions se sont confirmées au moment du changement du logo officiel de l’équipe, pour en faire un symbole plus reconnaissable et créer une identité mieux associée à l’image de Paris, ville de renommée mondiale.

Par ses arguments financiers alléchants et un plan d’avenir ambitieux clairement construit autour de la conquête de l’Europe, aujourd’hui le PSG attire des stars internationales. Ce qui profite grandement à la Ligue 1. C’est uniquement grâce à Paris que le championnat a pu y voir évoluer des joueurs tels que Zlatan Ibrahimovic, Neymar Jr., David Beckham, Edinson Cavani, Daniel Alves, Angel Di Maria, Thiago Silva ou David Luiz. Tout ce beau monde a plus que jamais attiré les regards de la planète vers les pelouses de France. A titre d’exemple, le journal L’Equipe rapportait en 2016 qu'à lui seul le club avait attiré une audience cumulée de plus de 315 millions de téléspectateurs dans le monde.

La stratégie du PSG est de transformer ses fans en de véritables consommateurs de la marque Paris Saint-Germain. Plus récemment, le club a développé un partenariat avec la marque Air Jordan pour lier son nom à celui d’une franchise déjà internationalement établie. C’est ainsi que dès 2018, le logo « Jumpman » de Nike est venu remplacer la Tour Eiffel sur certains maillots et habits du club. Des stars planétaires de tous les milieux se sont retrouvées à arborer les couleurs de l’équipe parisienne, à l’image du chanteur Justin Timberlake en concert ou du basketteur Zion Williamson avant un match de NBA.

Voir cette publication sur Instagram Welcome to the family. Jordan x Paris Saint-Germain. Une publication partagée par Jordan (@jumpman23) le13 Sept. 2018 à 3 :00 PDT

Cette expansion du PSG ne peut être que gagnante pour la LFP. Plus son Champion se développe à l’international, plus les regards seront tournés vers la Ligue 1 et plus son objectif de gagner en attractivité sera atteint. De son côté, la L1 continuer à imaginer de nouvelles stratégies pour développer son image de marque afin de parvenir à combler son retard et son manque de compétitivité par rapport aux autres championnats d’Europe.