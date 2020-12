L1 - La Ligue 1 veut renégocier une baisse générale des salaires jusqu'en 2024 !

Pour faire face à une crise économique sans précédent, le quotidien L’Equipe annonce que quatre présidents de club, Jean-Michel Aulas (OL), Jean-Pierre Caillot (Reims), Marc Keller (Strasbourg) et Loïc Féry (Lorient), ont une mission. Ces derniers doivent négocier avec l’UNFP (le syndicat des joueurs) afin que les joueurs acceptent une baisse de salaire généralisée. "La bulle du football a permis le développement des rémunérations des joueurs, elle a profité à l'arbitrage... Aujourd'hui, on traverse une crise durable, avec des droits télé qui vont être négociés à la baisse sur plusieurs années. Il est normal de réfléchir à ce qui peut être fait", a confié Caillot au journal.

De plus, l’objectif est de persuader les joueurs de faire un effort financier (le pourcentage de baisse n’a cependant pas été précisé) jusqu’en 2024 ! Soit durant la période des droits négociés avec Mediapro, qui, pour rappel, n'ont plus les droits télévisés du championnat, en raison d'un refus de verser les mensualités attendues. "La situation des clubs est grave. Nous sommes conscients des problèmes. Nous le dirons aux joueurs, mais ce sont eux qui décideront", a d’ores et déjà prévenu le co-président de l’UNFP, Philippe Piat. Les joueurs accepteront-ils ?