L1 - La programmation TV de la 21e journée

Le programme détaillé et complet de la vingt-deuxième journée de Ligue 1, qui se déroulera les vendredi 31 janvier, samedi 1er et dimanche 2 février prochains, vient d'être communiqué par la Ligue de Football Professionnel (LFP). Cette levée s'ouvrira par un derby de la Bretagne opposant, au Roazhon Park, le Stade Rennais au FC Nantes. Le samedi après-midi, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain et le Montpellier Hérault Sport Club croiseront le fer.

Le soir, cinq rencontres seront au programme du traditionnel multiplex, dont une affiche opposant le Nîmes Olympique à l'AS Monaco. Le dimanche après-midi, l'Olympique Lyonnais sera sur la Côte d'Azur pour affronter l'OGC Nice, puis les Grenats de Metz et les Verts de l'AS Saint-Etienne se défieront en Moselle. Les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille fermeront les portes de cette journée, dans un classique de notre élite hexagonale.

LE PROGRAMME TV DE LA 22E JOURNÉE DE LIGUE 1

Vendredi 31 janvier

20h45 : Rennes - Nantes, sur Canal + Sport

Samedi 1er février

17h30 : Paris - Montpellier, sur Canal +

20h : Amiens - Toulouse, sur beIN Sports 1 et beIN Sports Max

20h : Angers - Reims, sur beIN Sports 1 et beIN Sports Max

20h : Dijon - Brest, sur beIN Sports 1 et beIN Sports Max

20h : Nîmes - Monaco, sur beIN Sports 1 et beIN Sports Max

20h : Strasbourg - Lille, sur beIN Sports 1 et beIN Sports Max

Dimanche 2 février

15h : Nice - Lyon, sur beIN Sports 1

17h : Metz - Saint-Etienne, sur beIN Sports 1

21h : Bordeaux - Marseille, sur Canal +