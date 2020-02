L1 - La programmation TV de la 28e journée

Via un communiqué, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé la programmation détaillée et complète de la 28ème journée de Ligue 1. Cette levée se déroulera les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mars prochains.

LA PROGRAMMATION TV DE LA 28E JOURNÉE

Vendredi 6 mars

20h45 : Marseille - Amiens, sur Canal + Sport

Samedi 7 mars

17h30 : Strasbourg - Paris, sur Canal +

20h : Angers - Nantes, sur beIN Sports 1 et beIN Sports Max

20h : Dijon - Toulouse, sur beIN Sports 1 et beIN Sports Max

20h : Metz - Nîmes, sur beIN Sports 1 et beIN Sports Max

20h : Nice - Monaco, sur beIN Sports 1 et beIN Sports Max

20h : Reims - Brest, sur beIN Sports 1 et beIN Sports Max

Dimanche 8 mars

15h : Saint-Etienne - Bordeaux, sur beIN Sports 1

17h : Rennes - Montpellier, sur beIN Sports 1

21h : Lille - Lyon, sur Canal +