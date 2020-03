L1 - La programmation TV de la 31e journée

Ce vendredi après-midi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé la programmation partielle de la 31ème journée de Ligue 1. Les rencontres se disputeront les samedi 4 et dimanche 5 avril prochains. Finalistes de la Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais s’affronteront au Stade de France le samedi 4. Conséquences : les affiches PSG-Metz et OL-Nîmes seront programmées ultérieurement à l'issue des résultats des matches retour de Ligue des Champions.

Cette levée aura la particularité de débuter le samedi, avec deux matches : Montpellier-Lille en milieu d'après-midi (17h30) et Toulouse-Saint-Etienne en début de soirée (19h15). Le lendemain après-midi (15 heures), l'AS Monaco et le FC Nantes croiseront le fer en Principauté. Cinq rencontres seront ensuite à l'honneur du multiplex, prévu à 17 heures. Enfin, cette journée se clôturera à 21 heures avec le déplacement de l’Olympique de Marseille à Brest.

LA PROGRAMMATION TV DE LA 31E JOURNÉE

Samedi 4 avril

17h30 : Montpellier - Lille, sur Canal +

19h15 : Toulouse - Saint-Etienne, sur beIN Sports 1

Dimanche 5 avril

15h : Monaco - Nantes, sur beIN Sports 1

17h : Amiens - Rennes, sur beIN Sports 1 et sur beIN Sports Max

17h : Bordeaux - Reims, sur beIN Sports 1 et sur beIN Sports Max

17h : Dijon - Nice, sur beIN Sports 1 et sur beIN Sports Max

17h : Strasbourg - Angers, sur beIN Sports 1 et sur beIN Sports Max

21h : Brest - Marseille, sur Canal +