L1 - La rencontre Lens-Nantes enfin reprogrammée !

La rencontre entre Lens et Nantes devait initialement avoir lieu le 13 octobre dernier, malheureusement, 11 joueurs de l'effectif Lensois avaient été testés positifs au Covid-19. Conformément au règlement, le match avait donc été annulé en attendant que la Ligue et le diffuseur s'accordent sur une nouvelle date. Plusieurs semaines plus tard, la LFP a dévoilé dans un communiqué que les deux équipes s'affronteront le mercredi 25 novembre prochain.

"Suite à sa décision du 5 novembre 2020, la Commission des Compétitions de la LFP a décidé de reprogrammer la rencontre RC Lens / FC Nantes, comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 Uber Eats et initialement prévue le dimanche 25 octobre 2020 à 13h, au mercredi 25 novembre 2020 à 19h, en accord avec Téléfoot" peut-on lire dans le communiqué de la Ligue.