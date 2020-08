L1 - La rencontre Strasbourg-Nice avancée

Le RC Strasbourg Alsace (19ème) et l’OGC Nice (3ème) qui devaient initialement s'affronter le dimanche 30 août à 17h00, se rencontreront finalement la veille, le samedi 29 août à 21h00. En raison du report de la rencontre entre Lens et le PSG, qui devait se jouer sur ce créneau, le match est avancé en "accord avec les deux clubs et le diffuseur Canal+" comme annoncé par le site officiel de la Ligue.

Pour rappel, Strasbourg a lancé sa saison avec une défaite à Lorient lors de la 1ère journée, le week-end dernier, alors que Nice s'est imposé devant Lens à domicile.