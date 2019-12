L1 - La revanche cinglante de Monaco, Rennes s'impose, le MHSC déroule : le récap' du multiplex

A l'occasion de la dernière journée avant la trêve hivernale, toutes les équipes de Ligue 1 étaient sur le pont ce samedi soir pour le compte de la 19ème journée.

Quelques jours après sa nette défaite face à Lille en Coupe de la Ligue à domicile (0-3), l'AS Monaco a pris sa revanche, et de quelle manière ! Cette rencontre a pourtant débuté comme la précédente, avec l'ouverture du score de Victor Osimhen (13e). Mais derrière, le réveil monégasque a été tonitruant. Gelson Martins a égalisé (23e) puis Baldé a mis les Monégasques devant au tableau d'affichage (29e). En seconde période, le club de la Principauté a déroulé et a ajouté trois nouveaux buts avec notamment un doublé de Ben Yedder (53e, 65e). Glik a clos la marque dans le temps additionnel (90e+2). L'ASM grimpe à la 7ème place, tandis que les Lillois glissent hors du podium (4es). A la Mosson aussi c'était soir de festival offensif. Devant leur public, les Montpelliérains ont cartonné Brest (4-0). Laborde s'est offert un doublé (13e, 56e). Savanier (30e, s.p) et Mollet (83e) ont inscrit les deux autres réalisations.

Après deux victoires de rang, Nantes s'est fait renverser par Angers à la Beaujoire (1-2). Malgré l'ouverture du score de Blas en première mi-temps (17e), les Angevins ont recollé au retour des vestiaires, grâce à Bobichon (50e). Puis en fin de match, El Melali a offert les trois points au SCO (87e) qui met fin à une série de quatre matchs sans victoire. A Nice, Toulouse a de nouveau sombré (3-0). Le TFC a enchaîné une neuvième défaite de rang en championnat. Sarr (16e), Sylla contre son camp (19e) et Lees Melou (40e) ont inscrit les buts en faveur du Gym qui réintègre le top 10. En Bourgogne, le match du bas de tableau entre Dijon et Metz s'est soldé sur un score de parité (2-2), mais les Grenats reviennent de loin ! Menés au score à la mi-temps, ils ont été réduits à 10 dès l'entame de la seconde période (53e). Mais dans le temps additionnel, Maïga a permis à son équipe de repartir avec un point (90e+1).

Rennes ne s'arrête plus ! Grâce à une réalisation de Niang en fin de rencontre (82e), les Rennais ont réalisé la passe de 5 en championnat, face à Bordeaux (1-0). Grâce à ce succès, cumulé à la défaite lilloise, les Rouge-Et-Noir terminent l'année 2019 sur la troisième marche du podium, à 5 points de l'OM, avec un match en moins. Dans les autres rencontres de la soirée, l'OM a fini en beauté face à Nîmes (3-1, analyse et notes), le PSG s'est logiquement imposé face à Amiens (4-1, analyse et notes), Lyon a perdu des points à Reims (1-1, analyse et notes) et enfin Saint-Etienne s'est fait piéger par Strasbourg (2-1, analyse et notes).

LES RESULTATS DE LA 19EME JOURNEE DE LIGUE 1

Dijon - Metz : 2-2

Marseille - Nîmes : 3-1

Monaco - Lille : 5-1

Montpellier - Brest : 4-0

Nantes- Angers : 1-2

Nice - Toulouse : 3-0

PSG - Amiens : 4-1

Reims - Lyon : 1-1

Rennes - Bordeaux : 1-0

Strasbourg - Saint-Etienne : 2-1