L1 - La saison pourrait reprendre avec plus de 5 000 spectateurs en tribunes

La ministre déléguée des Sports Roxana Maracineanu a confié travailler sur la possibilité d'accueillir plus de 5 000 spectateurs dans les stades pour la reprise de la Ligue 1. En effet, cette dernière pourrait, avec son ministre de tutelle Jean-Michel Blanquer, soumettre une proposition lors du prochain conseil de défense. Selon elle, ce ne serait pas la jauge qui serait importante, mais la distanciation physique.

"On pourrait proposer de ne plus être sur la notion de jauge, mais simplement sur la distanciation physique. En faisant notamment en sorte que les spectateurs se croisent le moins possible dans les flux qui existent pour ces grands évènements" explique-t-elle au Parisien. "Il y a plusieurs propositions mais on cible plutôt la mi-août, pour la reprise du championnat de Ligue 1. Mais, encore une fois, cette proposition sera étudiée à l'aune du contexte sanitaire. Avec 5 000 personnes, on est déjà des précurseurs en Europe. Certes, les matchs en Europe continuent à huis clos. En France, on s'est vraiment donné la chance de reprendre avec du public."