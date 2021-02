L1 - La somme totale que la LFP va toucher pour les droits TV de la saison 2020/2021

Soulagement pour le football français, les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 seront bien télévisés. La LFP et Canal + ont trouvé un accord pour la diffusion de 10 matchs de L1 et 8 matchs de L2 jusqu'à la fin de la saison. Pour ça, la chaîne cryptée va débourser la somme de 200 millions d'euros, trois versements de 56 millions d'euros déjà prévus pour le lot n°3, auxquels s'ajoutent donc 35 millions d'euros pour les matchs rendus par Mediapro. Avec tous les versements déjà effectués et ceux qui arriveront plus tard dans la saison, les droits TV du football français s'élèvent donc au total à 670 millions d'euros soit 430 millions d'euros de perte par rapport aux 1,1 milliard d'euros prévus de base.