L1 - Laborde et Diony ont brisé les règles sanitaires pour un tournoi de foot 'sauvage'

Alors que la Ligue 1 ne reprendra pas pour la saison 2019-2020, Loïs Diony et Gaëtan Laborde avaient visiblement des fourmis dans les jambes. Malgré le déconfinement progressif, les rassemblements de plus de dix personnes encore interdits en France mais cela n'empêche pas à certains de participer à des tournois de football "sauvages". A Mont-de-Marsan, un tournoi de la sorte a été organisé le 23 mai dernier et a réuni une quarantaine de personnes, comme le rapporte Sud-Ouest.

Les forces de l'ordre sont intervenus pour interrompre ce rassemblement sportif et les deux joueurs de Ligue 1 ont été identifiés parmi les participants. Tous deux originaires de la ville, ils y sont rentrés durant le confinement.