L1 - Le calendrier 2020-2021 dévoilé le jeudi 9 juillet

Plus que quelques petits jours à attendre et on connaîtra le calendrier complet de la Ligue 1 édition 2020-2021. En effet, dans un communiqué officiel dévoilé ce vendredi après-midi sur son site internet, la Ligue de Football Professionnel a annoncé que son conseil d'administration se réunira ce jeudi, le 9 juillet, pour construire le calendrier du prochain exercice.

Quelques grandes échéances ont déjà fuité dans la presse avec certains matches d'ouverture (Paris-Metz et Marseille-Saint-Etienne), ainsi que certaines grosses affiches telles que les Classicos PSG-OM (13 septembre et 17 février), les duels PSG-OL (13 décembre et 21 mars), le premier Olympico OL-OM (3 octobre) ou encore la manche aller du derby OL-ASSE (8 novembre).