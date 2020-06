L1 - Le calendrier général de la saison 2020-2021 dévoilé

La LFP a dévoilé le calendrier de la saison prochaine. Celle-ci s'étendra du 21 août 2020 au 23 mai 2021.

Le conseil d'administration de la LFP a adopté le calendrier général des compétitions de la saison 2020-2021, ce vendredi. Comme détaillé dans un communiqué, la 1ère journée aura lieu le week-end du 22 et 23 août. En cas de qualification de l'OL et/ou du PSG pour la finale de la Champions League (23 août), des matchs pourraient être repoussés à une date ultérieure.

On apprend également dans ce communiqué que cinq journées auront lieu en semaine et que la 17e, programmée le mercredi 23 décembre, sera la dernière de l'année civile. La trêve hivernale, qui durera deux semaines (reprise le 6 janvier 2021 avec la 18e journée), interviendra donc avant la fin de la phase aller. Cette saison 2020-2021 se terminera par le traditionnel multiplex, le dimanche 23 mai 2021. Les barrages avec le vainqueur des play-offs de la Ligue 2 se tiendront quant à eux les 27 et 30 mai.

LE CALENDRIER DE LA SAISON 2020-2021 DE LIGUE 1