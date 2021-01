L1 - Le classement des buteurs à la fin de la phase aller

La Ligue 1 édition 2020-2021 en a terminé, samedi soir, avec sa phase aller. Une très bonne occasion pour la rédaction de MadeInFOOT.com de s'attarder sur les meilleurs buteurs de notre élite hexagonale après cette 19ème journée de championnat.

Meilleur buteur de l'exercice 2018-2019 (33 réalisations), puis de la saison tronquée de 2019-2020 (18 buts), Kylian Mbappé (22 ans) est toujours en course pour réaliser le triplé. Mais l'attaquant du Paris Saint-Germain va devoir se remettre à marquer, rapidement qui plus est. En effet, si le numéro 7 des Rouge-et-Bleu domine encore le classement des canonniers hexagonaux avec 12 buts marqués, dont 4 penalties (en 15 matches), il n'a pas trouvé le chemin des filets lors de ses deux dernières sorties. Ses poursuivants en ont donc profité pour se rapprocher.

Auteur d'un doublé dans la victoire obtenue face à l'AS Saint-Etienne samedi soir (3-1), Boulaye Dia (24 ans), l'attaquant du Stade de Reims, est revenu à hauteur de l'international français. Le joueur champenois, qui pourrait quitter la Ligue 1 en ce mercato hivernal, compile 12 buts (5 penalties) en 17 sorties. Memphis Depay (26 ans), l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, revient également fort avec 11 réalisations (6 penalties) en 19 apparitions. Le capitaine rhodanien est sur une très belle lancée avec trois buts inscrits lors des deux premiers matches de la nouvelle année 2021.

Karl Yoko Ekambi (28 ans), autre offensif de l'OL, suit avec neuf réalisations à son actif, accompagné par trois autres hommes : Kevin Volland (28 ans, AS Monaco), Moise Kean (20 ans, PSG) et Burak Yilmaz (35 ans, Lille OSC, 2 penalties). Deux joueurs arrivent ensuite avec 8 buts : Ludovic Ajorque (26 ans, RC Strasbourg Alsace, 3 penalties) et Andy Delort (29 ans, Montpellier HSC). Wissam Ben Yedder (30 ans, AS Monaco, 4 penalties), Gaël Kakuta (29 ans, RC Lens, 5 penalties), Tino Kadewere (24 ans, OL) et Habib Diallo (25 ans, RC Strasbourg Alsace, 1 penalty) suivent avec 7 buts.

LE TOP 10 DU CLASSEMENT DES BUTEURS