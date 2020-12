L1 - Le classement des buteurs à la trêve hivernale

La Ligue 1 a fermé temporairement ses portes pour cause de trêve hivernale. L'occasion idéale pour la rédaction de MadeInFOOT.com de s'attarder sur les buteurs de notre élite hexagonale.

Meilleur buteur de la saison 2018-2019 (33 réalisations), puis de l'exercice tronqué de 2019-2020 (18 buts), Kylian Mbappé (22 ans) est bien parti pour réaliser le triplé. Après les dix-sept premières journées de championnat, l'attaquant du Paris Saint-Germain domine encore le classement des canonniers avec 12 buts marqués, dont 4 penalties (en 13 matches). Le numéro 7 des Rouge-et-Bleu devance l'attaquant du Stade de Reims, Boulaye Dia (24 ans), auteur de 10 buts (4 penalties) en 15 sorties. Karl Toko Ekambi (28 ans), l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, complète le podium avec 9 réalisations (0 penalty) en 15 apparitions.

Andy Delort (29 ans), l'attaquant du Montpellier Hérault Sport Club, et Memphis Depay (26 ans), autre offensif de l'Olympique Lyonnais, se partagent la quatrième place du classement des buteurs avec 8 buts au compteur. À noter que sur ses 8 réalisations, inscrites en 17 sorties, le capitaine des Gones a réussi 5 penalties. Six hommes arrivent ensuite en cinquième position, avec 7 buts : Burak Yilmaz (35 ans, Lille OSC, 2 penalties), Wissam Ben Yedder (30 ans, AS Monaco, 4 penalties), Moise Kean (20 ans, PSG), Kevin Volland (28 ans, AS Monaco), Tino Kadewere (24 ans, OL) et Gaël Kakuta (29 ans, RC Lens, 5 penalties).

LE TOP 10 DU CLASSEMENT DES BUTEURS