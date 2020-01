L1 - Le classement des buteurs après la 21e journée

Voici le top 10 du classement des buteurs de Ligue 1, toujours dominé par Wissam Ben Yedder après la 21e journée. Toutefois, Neymar débarque sur le podium et n'est plus qu'à une unité de la tête...

Neymar se rapproche des sommets ! Auteur d'un doublé face à Lille hier (victoire 2-0), le Brésilien a inscrit ses 12 et 13èmes buts de la saison en Ligue 1. Dans une forme étincelante, le Parisien a ainsi marqué au moins un but sur les sept derniers matchs de championnat et s'installe confortablement sur la deuxième place du classement des buteurs, à égalité avec son coéquipier Kylian Mbappé. L'attaquant français, muet ce week-end, est toujours à une unité de son compatriote Wissam Ben Yedder, en tête avec 14 buts inscrits.

Trois autres buteurs du Top 10 ont fait parler la poudre ce week-end : Habib Diallo, du FC Metz, a inscrit son 11ème but de la saison et se positionne à une belle 5ème place. Andy Delort a aussi trouvé le chemin des filets face à Dijon ce week-end et se place à la 9ème position, tout comme Ludovic Ajorque (Strasbourg), auteur d'une réalisation contre Monaco.

LE TOP 10 DU CLASSEMENT DES BUTEURS