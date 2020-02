L1 - Le classement des buteurs après la 22e journée

Voici le top 10 du classement des buteurs de Ligue 1, toujours dominé par Wissam Ben Yedder après la 22e journée. Le Monégasque a une unité d'avance sur Kylian Mbappé...

Malgré la défaite face à Nîmes ce samedi soir (3-1), Wissam Ben Yedder peut se consoler avec son 15ème but inscrit en 22 journées de Ligue 1. L'attaquant français est toujours en tête du classement des buteurs de notre championnat, talonné de très près par Kylian Mbappé, second. Le buteur du Paris Saint-Germain a fait parler la poudre ce week-end face à Montpellier avec un but marqué (son 13ème) mais n'a pas terminé la rencontre. Ainsi, il reste à une longueur de WBY.

Habib Diallo, buteur face à Saint-Etienne ce week-end, est au pied du podium. Le buteur sénégalais a inscrit son 12ème but de la saison mais Neymar dispose d'une réalisation d'avance. Kasper Dolberg et Adrien Thomasson intègrent le Top 10 du classement des buteurs après avoir marqué face à Lyon et Lille dans le week-end.

LE TOP 10 DU CLASSEMENT DES BUTEURS