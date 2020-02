L1 - Le classement des buteurs après la 24e journée

Il y a eu du mouvement dans le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1, après la 24e journée jouée ce week-end.

Les buteurs étaient en forme dans l'Hexagone ce week-end. Cinq des dix meilleurs artilleurs du championnat de France ont fait mouche lors de cette 24e journée, à commencer par Wissam Ben Yedder, toujours en tête grâce à son 16e but, et pas le plus laid, inscrit à Amiens samedi (victoire 1-2 de Monaco). Son compère Islam Slimani, également buteur en fin de match, en a lui profité pour faire son retour dans le top 10, à l'instar d'Angel Di Maria et Dimitri Payet. Ces trois-là rejoignent, avec 8 réalisations, les Strasbourgeois Thomasson et Ajorque, ainsi que le Rennais Niang et le Niçois Dolberg.

Juste devant, Andy Delort, décisif dans la victoire 1-0 du MHSC devant St-Etienne, est revenu à hauteur de Memphis Depay avec 9 buts. Mauro Icardi les devance d'une unité (10 buts), bien qu'il soit resté muet face à Lyon dimanche soir (victoire 4-2 du PSG). Un choc qui a tenu toutes ses promesses et dont Moussa Dembélé et Kylian Mbappé ont profité pour progresser. L'attaquant de l'OL remet le pied sur le podium à égalité avec Neymar (3e, 13 buts), tandis que le champion du Monde tricolore assoit sa 2e place avec désormais 14 réalisations. Victor Osimhen a lui fait son retour dans le top 5 en revenant à égalité avec Habib Diallo (12 buts).

LE TOP 10 DU CLASSEMENT DES BUTEURS