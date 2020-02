L1 - Le classement des buteurs après la 26e journée

Voici le classement des buteurs réactualisé après la 26ème journée de Ligue 1.

En marquant le quatrième et dernier but du PSG contre Bordeaux dimanche (4-3), Kylian Mbappé a porté à 16 son nombre de réalisations cette saison en Ligue 1 et égalé Wissam Ben Yedder en tête du classement des buteurs. Le podium est complété par le Lyonnais Moussa Dembélé (14 buts), auteur d'un pénalty à Metz (victoire 0-2).

Derrière ces trois-là, Neymar, Osimhen (13 buts), Diallo (12 buts) et Icardi (11 buts) sont restés muets. Mbaye Niang a réalisé une belle progression grâce à son doublé devant Nîmes (2-1), qui lui permet de se replacer au 8e rang de ce classement avec 10 buts. Il devance ainsi Slimani, Delort et Depay, mais aussi Dolberg et Bouanga qui les ont rejoints à 9 buts après avoir marqué ce week-end, respectivement contre Brest (2-2) et Reims (1-1).

LE TOP 10 DU CLASSEMENT DES BUTEURS