L1 - Le classement des buteurs après la 27e journée

La tête du classement des buteurs a changé ! Kylian Mbappé a devancé Wissam Ben Yedder grâce à son doublé inscrit face à Dijon ce week-end. Moussa Dembélé a, quant à lui, pris le large pour la troisième place...

Les buteurs étaient à la fête, ce week-end, pour la 27ème journée de championnat. En effet, Kylian Mbappé, auteur d'un doublé contre Dijon (victoire 4-0), s'est emparé de la première place du classement avec 18 buts devant Wissam Ben Yedder, pourtant buteur face à Reims. L'attaquant monégasque, en tête depuis de longues semaines, compte désormais une longueur de retard sur son compatriote.

Moussa Dembélé, auteur d'un doublé face à Saint-Etienne, prend quant à lui de l'avance sur Neymar et Victor Osimhen pour la troisième place. L'attaquant lyonnais est désormais à 16 buts inscrits, contre 13 pour ses deux poursuivants, muets ce week-end. Mauro Icardi (1 but face à Dijon) et Dario Benedetto (3 buts contre Nîmes) gagnent aussi des places au classement. Le Phocéen ne faisait plus partie, ces dernières semaines, du top 10 du championnat.

LE TOP 10 DU CLASSEMENT DES BUTEURS