L1 - Le classement des buteurs de la saison 2019-20

L'annonce de l'arrêt définitif de la saison de Ligue 1 a aussi scellé le classement des buteurs, qui reste figé après 28 journées.

Kylian Mbappé conserve son titre. Meilleur buteur de la saison passée (33 buts), l'attaquant du PSG termine également en tête à l'issue de cet exercice 2019-2020, tronqué après la 28e journée. Mbappé a inscrit 18 buts, autant que Wissam Ben Yedder, mais devance le Monégasque grâce à un nombre de pénaltys marqués inférieur (0 contre 3). Le podium est complété par Moussa Dembélé. L'attaquant lyonnais a réussi à faire mieux cette saison (16 buts en 27 matchs) que l'an dernier (15 buts en 33 matchs), où il avait terminé à la 5e place de ce classement des buteurs.

Derrière, on retrouve Neymar (5e, 13 buts dont 4 pénaltys) et Victor Osimhen (4e, 13 buts dont 2 pénaltys). L'attaquant nigérian du LOSC a parfaitement réussi son adaptation à la Ligue 1, à l'instar du Parisien Mauro Icardi (12 buts), du Niçois Kasper Dolberg (11 buts) et du Marseillais Dario Benedetto (11 buts), également présents dans le top 10 à l'issue de leur première saison dans le championnat de France. En queue de ce classement, à la 10e place, Mbaye Niang devance Denis Bouanga avec 10 réalisations, là encore grâce à un nombre de pénaltys moins important (0 pour le Rennais, 3 pour le Stéphanois).

LE TOP 10 DU CLASSEMENT DES BUTEURS