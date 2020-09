L1 - Le coup de gueule de Juninho contre l'arbitrage de MHSC-OL

Après la défaite de l'OL à Montpellier (1-2) ce mardi en Ligue 1, Juninho a poussé un gros coup de gueule contre l'arbitre de la rencontre, François Letexier. Le directeur sportif lyonnais estime qu'Houssem Aouar, expulsé pour une semelle sur Souquet, ne méritait pas rouge. "Je pense qu'Houssem méritait un jaune. Ici, on joue toujours à 10. J'ai trouvé que l'arbitre avait un peu peur. Ici, il y a toujours la pression, c'est la culture. Tu donnes un rouge comme ça tout de suite... C'est une frustration pour moi. On sent tout de suite que l'arbitre allait prendre ce genre de décision" a-t-il déclaré sur Téléfoot.

Le Brésilien a aussi critiqué le fond de jeu de Montpellier : "Ici, ça balance, il n'y a pas beaucoup de football, ça balance devant sur les deux attaquants qui posent beaucoup de problème et ne se fatiguent jamais. Mais on le savait".