L1 - Le dépit de Roxana Maracineanu concernant les déplacements de supporters

Ministre des Sports, Roxana Maracineanu est avant tout une ancienne sportive professionnelle. Elle connaît donc l'importance de la présence des supporters dans une enceinte sportive, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ainsi, elle travaille dans le but de réduire les interdictions de déplacements de supporters. Toutefois, elle s'est montrée lassée par le comportement de certains groupes, comme elle l'a révélé au cours d'un entretien accordé au Journal du Dimanche.

"On a récemment sorti une circulaire commune avec le ministre de l’Intérieur afin de les faciliter (les déplacements de supporters). Avant toute décision, une concertation a lieu avec les représentants des deux clubs et des supporters. Ça a permis à quatre ou cinq matchs un peu chauds de se tenir, mais dans le lot il y en a déjà deux qui ont dégénéré (OM-Bordeaux et Saint-Etienne-PSG, ndlr). Je veux bien aider et travailler pour les supporters, qui font partie du spectacle. Mais si ça repart comme avant..." a-t-elle déclaré. Près du Vélodrome, un bus de supporters bordelais avait été ciblé par des Marseillais tandis qu'à Saint-Etienne, les supporters ont utilisé des feux d'artifices et des fumigènes.