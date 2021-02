L1 - Le doublé pour Jonathan David, le LOSC maîtrise le FC Nantes (analyse et notes)

Grâce à un beau doublé de Jonathan David, le Lille OSC s'est imposé sur la pelouse du FC Nantes (0-2), ce dimanche après-midi, lors de la 24ème journée de Ligue 1. Une sixième victoire de rang pour les Dogues, qui reprennent la première place du classement et enfoncent encore un peu plus les Canaris, barragistes.

Ligue 1 - 24e Journée Nantes 0 - 20 - 1 Lille 9' J. David

83' J. David



LE FAIT DU MATCH

Un FC Nantes aux deux visages. En première mi-temps, les Canaris n'ont rien montré. Pour preuve, les hommes de Raymond Domenech n'ont touché aucun ballon dans la surface nordiste lors des 45 premières minutes. Après la pause, il y a du mieux, un vrai mieux. Les Jaune-et-Vert ont effectivement affiché un bien meilleur visage lors du second acte, se procurant même deux occasions de recoller, coup sur coup. Malheureusement pour le FCN, Benjamin André a d'abord repoussé sur sa ligne une déviation de Randall Kolo Muani (76ème), puis Mike Maignan a eu la main ferme sur une reprise de volée décochée par Sébastien Corchia (77ème).

LES BUTS

0-1 (9ème) : Le LOSC prend les devants ! Après une perte de balle de Fabio, Jonathan Bamba est trouvé sur le côté gauche et déploie un bon centre du pied droit. Andrei Girotto et Imran Louza se gênent dans la surface nantaise, ce qui profite à Jonathan David. À la réception du cuir, l'attaquant canadien décoche alors une frappe puissante du pied droit et fusille Alban Lafont au ras de son poteau gauche. C'est le sixième but inscrit cette saison en Ligue 1 par l'ancien joueur de La Gantoise.

0-2 (83ème) : Les Dogues scellent le sort de la rencontre ! Charles Traoré perd le ballon au milieu de terrain et Benjamin André lance l'offensive. D'une belle passe, le milieu de terrain défensif du LOSC trouve Timothy Weah dans le couloir droit, qui décale ensuite Jonathan David. Ce dernier s'appuie alors sur Renato Sanches puis déclenche une frappe limpide du pied gauche qui va nettoyer la lucarne gauche d'Alban Lafont. C'est la septième réalisation marquée en cet exercice 2020-2021 par le numéro 9 lillois.

L'HOMME DU MATCH

Benjamin André (Lille OSC). Si Jonathan David a porté les Dogues vers un nouveau succès, Benjamin André a également été déterminant dans cette victoire capitale obtenue sur les bords de l'Erdre. Le milieu de terrain défensif a été omniprésent dans cette rencontre. Précieux avec le ballon (92 ballons touchés, 76% de passes réussies, 2 dribbles), décisif sur la plus grosse occasion nantaise (76ème), impliqué sur le but du break (1 passe clé) et impeccable dans l'engagement (14 duels gagnés, 1 dégagement, 2 tirs bloqués, 2 interceptions, 3 tacles), il a rendu une copie très, très solide.

LES CONSÉQUENCES

Après une bonne prestation à Saint-Etienne mercredi soir (match nul 1-1), le FC Nantes n'a pas su enchaîner à la maison. S'il y a eu du mieux après le repos, les Canaris, qui ont par ailleurs perdu Fabio sur blessure (cuisse droite, 24ème), ont concédé une défaite on ne peut plus logique. Suite à ce revers, les protégés de Raymond Domenech, qui n'a toujours pas gagné depuis son arrivée à la tête du FCN, stagnent à une inquiétante dix-huitième place du classement, celle du barragiste, bloqués à 19 points.

Sans forcer leur talent, les Dogues ont plumé les Canaris. Portés par un Jonathan David en grande forme depuis plusieurs semaines, les Nordistes ont fait le travail sur les bords de l'Erdre. Malgré une seconde mi-temps moins aboutie, les hommes de Christophe Galtier ont su tenir avant de porter l'estocade. Grâce à cette nouvelle victoire, la sixième de rang en championnat, le LOSC retrouve son fauteuil de leader (54 points), compte deux unités d'avance sur l'OL, deuxième (52 points), et met la pression sur le PSG.