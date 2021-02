L1 - Le FC Lorient confirme son renouveau en dominant le Stade de Reims (analyse)

Le FC Lorient confirme sa très bonne passe du moment ! Ce samedi après-midi, en ouverture de la 24ème journée de Ligue 1, le club breton a disposé du Stade de Reims (1-0). Le FCL est désormais invaincu depuis quatre sorties (3 victoires, 1 nul) et délaisse provisoirement la place de barragiste. La formation champenoise, de son côté, renoue avec la défaite après deux victoires et un nul.

Ligue 1 - 24e Journée Lorient 1 - 00 - 0 Reims L. Abergel 53'



LE FAIT DU MATCH

Lorient rate le break ! Devant au score depuis l'éclair de Laurent Abergel (53ème), le club breton a eu le ballon du break, à la 71ème minute de jeu. Bien décalé par Enzo Le Fée, Adrian Grbic, à peine entré en jeu en remplacement de Terem Moffi (68ème), s'est présenté face à Predrag Rajkovic mais a expédié sa tentative du gauche au-dessus du but champenois.

LE BUT

1-0 (53ème) : Le FCL ouvre la marque ! Andreaw Gravillon décale Laurent Abergel dans l'intervalle, à trente mètres du but rémois. Le milieu de terrain, pas attaqué, s'avance tranquillement et profite de la passivité de Wout Faes pour déclencher une frappe. Sa tentative enroulée du gauche trouve le chemin des filets et trompe Predrag Rajkovic au ras du poteau. C'est le deuxième but inscrit cette saison en championnat par le numéro 6 lorientais.

L'HOMME DU MATCH

Andreaw Gravillon (FC Lorient). Passeur décisif sur l'unique but de la rencontre, le défenseur central guadeloupéen a été infranchissable sur le plan défensif. Prêté avec option d'achat par l'Inter Milan, le numéro 2 lorientais a été l'auteur de 6 dégagements, 7 interceptions, 2 tacles et a bloqué 4 tirs. De plus, il a remporté 9 duels, a réussi ses 2 dribbles tentés et s'est fendu d'une passe clé. Une très grosse prestation, en somme.

LES CONSÉQUENCES

Malgré un match brouillon, le FCL est parvenu à forcer la décision sur une très belle inspiration signée Laurent Abergel. Grâce à ce court mais précieux succès, les hommes de Christophe Pélissier poursuivent leur belle série (10 points en 4 matches) et grimpent à la dix-septième place du classement (22 points).

La belle série du Stade de Reims, quant à elle, a pris fin en Bretagne. Invaincus depuis trois rencontres, les hommes de David Guion n'ont pas montré grand chose face à Lorient et concèdent un revers plutôt logique. Au classement, le club champenois stagne au douzième rang, bloqué à 28 points.