L1 - Le FC Lorient renverse l'AS Saint-Etienne (analyse et notes)

Ce dimanche après-midi, lors de la 27ème journée de Ligue 1, les Verts de l'AS Saint-Etienne ont été renversés par les Merlus du FC Lorient (2-1). Un résultat qui relance totalement la course au maintien.

Ligue 1 - 27e Journée Lorient 2 - 10 - 1 Saint-Etienne A. Lauriente 66'

A. Lauriente 86'

14' H. Moukoudi



LE FAIT DU MATCH

Des Verts trop passifs. Devant au score depuis le quart d'heure de jeu, les hommes de Claude Puel ont été bien trop frileux et n'ont pas su profiter de Lorientais longtemps en-dedans pour prendre une avance plus confortable au tableau d'affichage. Sereins et globalement maîtres de leur sujet jusqu'à l'heure de jeu, les Stéphanois, incapables de changer de tempo, ont finalement payé leur manque d'initiatives.

LES BUTS

0-1 (14ème) : Saint-Etienne ouvre le score ! Sur un corner botté depuis la gauche du terrain par Arnaud Nordin, le centre rentrant du pied droit déployé par le numéro 18 ligérien atterrit au second poteau. Harold Moukoudi devance alors Andreaw Gravillon et envoie le cuir dans les filets d'une reprise de volée de plat du pied droit. C'est le deuxième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le défenseur central forézien.

1-1 (66ème) : Lorient recolle ! À vingt-cinq mètres du but de Jessy Moulin, Mahdi Camara commet une faute sur Yoane Wissa et concède un bon coup-franc, plein axe. D'une magnifique frappe puissante du pied droit, Armand Laurienté envoie alors le cuir en pleine lucarne gauche du but ligérien ! C'est le tout premier but marqué en Ligue 1 par le numéro 28 du FCL.

2-1 (86ème) : Lorient renverse les Verts ! Trouvé dans son couloir droit, proche de la ligne de sortie, Houboulang Mendes déploie un centre à ras de terre du pied droit. Toute l'arrière-garde stéphanoise laisse filer le cuir, qui parvient finalement jusqu'au second poteau. Complètement seul, Armand Laurienté ne se fait alors pas prier pour envoyer le ballon dans les filets de Jessy Moulin, en force du pied gauche. C'est le deuxième but inscrit en Ligue 1 par le milieu de terrain.

L'HOMME DU MATCH

Armand Laurienté (FC Lorient). Entré en jeu à la 61ème minute en remplacement de Quentin Boisgard, le petit milieu de terrain a totalement changé la physionomie de la rencontre. Auteur d'un doublé décisif et de ses deux premiers buts dans l'élite nationale, il a porté son équipe vers un succès capital dans la course au maintien.

LES CONSÉQUENCES

Sans idées ni solutions pendant une heure de jeu, le FCL est parvenu à renverser l'AS Saint-Etienne grâce aux deux premiers buts en Ligue 1 d'Armand Laurienté dont l'entrée en jeu a été décisive. À l'issue de ce succès, qui met fin à une série de deux défaites de rang, les hommes de Christophe Pélissier sortent de la zone rouge et grimpent à la dix-septième place du classement (26 points).

De son côté, l'AS Saint-Etienne voit sa belle série de cinq matches sans revers (3 victoires, 2 nuls) prendre fin. Les protégés de Claude Puel, qui ont eu le match en main pendant une heure, ont fini par payer leur passivité et concèdent un revers inquiétant et malvenu dans la course au maintien. Au classement, les Verts pointent à la quinzième position (30 points) et ne comptent plus que cinq unités d'avance sur la dix-huitième place, celle du barragiste.