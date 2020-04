L1 - Le FC Metz et l'AS Monaco, champions du turnover

Si le prochain mercato s'annonce très calme, ces dernières années ont été marquées par des rotations fréquentes des effectifs, un peu partout dans le Monde. En France, Metz et Monaco ont été les clubs les plus actifs à ce niveau.

La lettre hebdomadaire du CIES révèle, cette semaine, le rythme auquel les clubs renouvellent leurs effectifs, à l'échelle mondiale. On y remarque que c'est en Amérique du Sud que la rotation est la plus fréquente, avec sept équipes parmi les dix premières places. Ce turnover n'est évidemment pas gage de réussite ; en Europe, les clubs les plus titrés de ces dernières années ont très peu fait évoluer leurs équipes depuis janvier 2015 (52 pour Manchester City, 54 pour le Real Madrid, 59 pour le Bayern Munich, 64 pour Liverpool).

En moyenne, 27,5 joueurs sont utilisés par club, chaque saison, dans le Monde. Une mesure supérieure à celle effectuée en Ligue 1 (26,6). Depuis janvier 2015, c'est le FC Metz qui, en France, a utilisé le plus de joueurs (102), devant l'AS Monaco (100). Une révolution permanente que l'on peut analyser de différentes manières : les Grenats ont dû renouveler leurs effectifs au gré de leurs voyages entre la L1 et la L2, alors que le club du Rocher est devenu le spécialiste européen du trading de joueurs depuis le milieu de la dernière décennie.

À l'inverse, Strasbourg, passé du National à la Ligue 1 entre 2016 et 2017 et vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2019, est le pensionnaire de l'élite qui a utilisé le moins de joueurs sur les cinq dernières années, 70, soit un de moins que le PSG (71). L'OM, racheté à l'automne 2016 par l'américain Frank McCourt, n'en a pas profité pour enclencher une énorme rotation d'effectif (72), alors que les effectifs de Montpellier et Lyon (73) sont aussi restés assez stables. Une tendance qui devrait être généralisée dans les prochains mois, avec la perspective d'un mercato résolument calme dans tous les championnats.

NOMBRE DE JOUEURS UTILISÉS ENTRE JANVIER 2015 ET DÉCEMBRE 2019