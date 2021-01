L1 - Le FC Metz vient à bout de l'OL au terme d'un match complètement fou (analyse et notes)

L'Olympique Lyonnais s'incline 0-1 face au FC Metz au terme d'un match complètement fou. En effet, les Gones, qui ont ouvert la marque avant de voir le but être annulé pour hors-jeu, se sont inclinés dans le temps additionnel. Metz met fin à la série de 16 matchs consécutifs sans défaite pour l'OL, qui perd la première place.

Ligue 1 - 20e Journée Lyon 0 - 10 - 0 Metz 90' A. Leya



LE FAIT DU MATCH

L'ouverture du score de l'OL est annulée pour hors jeu. Après une première demi-heure très disputée, les 22 acteurs ont lâché les chevaux pour offrir un match plaisant, que ce soit du côté de l'OL : Karl Toko Ekambi (35ème, 38ème, 39ème), Kadewere (44ème, 52ème), ou de Metz. En effet, Farid Boulaya a touché le poteau à la 43ème, suivi d'une frappe de Gueye sauvée sur la ligne par Marcelo. Les remplaçants se sont également signalés, à l'image de la frappe du pied gauche de Maxwel Cornet déviée par Oukidja du bout des doigts sur le poteau (69ème)...

Mais le tournant du match est à la 74ème minute. Lyon poussait depuis quelques minutes et pense être récompensé. Memphis Depay, touché dans la surface de réparation, remet en une touche pour Thiago Mendes. Le Brésilien tente sa chance avec un tir croisé, repoussé par le pied d'Alexandre Oukidja. Le ballon s'envole, rebondit sur la barre transversale avant de taper la tête de Centonze, gêné par Houssem Aouar. Karl Toko Ekambi, dans la surface, est bien placé et peut reprendre en première intention pour marquer dans le but vide. Finalement, après quelques minutes, Stéphanie Frappart annule le but après intervention de la VAR en raison d'Houssem Aouar, signalé en position de hors jeu au moment de la frappe de Thiago Mendes. En fin de match, Sarr n'est pas loin d'offrir la victoire à Metz mais sa frappe lointaine fracasse la barre transversale de Lopes (88ème). Mais Leya-Iseka joue un sale coup aux Gones quelques secondes plus tard...

LE BUT

0-1 (90ème) : lancé dans la profondeur par Boulaya, Leya Iseka profite d'une sortie hasardeuse de Lopes pour le dribbler et frapper du droit dans le but vide. Metz ouvre le score dans cette fin de match complètement folle.

L'HOMME DU MATCH

Alexandre Oukidja (FC Metz) : le portier messin a eu énormément de boulot ce soir. Très présent sur sa ligne, l'Algérien a sorti des parades réflexes, notamment sur le but annulé de l'OL. À la 85ème minute, il repousse aussi une tentative à bout portant d'Houssem Aouar pour conserver le match nul. Face à Maxwel Cornet aussi (69ème), il se détend à ras-de-terre pour repousser la tentative sur son poteau.

LES CONSÉQUENCES

Le FC Metz s'offre une victoire incroyable face à l'OL. Dans un match très rythmé, avec énormément d'occasions de part et d'autres (voir le fait du match), les Messins sont venus à bout des Gones sur un but de Leya Iseka en fin de match. Les Grenats mettent fin à la série de 16 matchs sans défaites de l'OL et s'offrent un succès de prestige. Au classement, Metz est 9ème de Ligue 1 !

Côté Lyonnais, c'est un gros coup d'arrêt, tant au niveau de la série que du classement. En effet, les Gones, avec cette défaite, perdent leur première place au profit du PSG et se positionnent troisièmes, derrière Lille. Le but annulé pour hors-jeu risque de faire couler beaucoup d'encre du côté de Lyon... Il faudra réagir la semaine prochaine face à Saint-Etienne !