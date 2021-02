L1 - Le FC Nantes se fait accrocher par Nîmes (analyse)

Le Nîmes Olympique et le FC Nantes se quittent dos à dos (1-1) dans cette rencontre comptant pour la 27ème journée de Ligue 1. Ludovic Blas a ouvert le score pour les Nantais (27ème), avant que Moussa Koné ne vienne égaliser en seconde mi-temps (77ème).

Ligue 1 - 27e Journée Nîmes 1 - 10 - 1 Nantes M. Koné 76'

27' L. Blas



LE FAIT DU MATCH

Une première mi-temps à jeter pour Nîmes. Pourtant sur une très bonne dynamique avec trois victoires sur les trois derniers matchs, les Crocodiles ont mis du temps à rentrer dans cette rencontre. Alors qu'ils ont la possession du ballon (58%) sur la première période, les hommes de Pascal Plancque buttent sur la défense des Canaris. S'ils ont des facilités pour s'approcher des cages nantaises, les Nîmois font preuve de maladresse dans les 30 derniers mètres et rentrent aux vestiaires en étant menés au score et sans avoir tiré une seule fois aux buts. La révolte tardive des joueurs gardois dans la deuxième partie de la rencontre pourra laisser des regrets.

LES BUTS

0-1 (27ème) : Nantes ouvre le score ! Kolo Muani perfore sur le côté droit de la surface et s'amuse avec Meling. Après plusieurs feintes de corps et passements de jambes, l'attaquant de 22 ans élimine l'international norvégien et vient servir en retrait Ludovic Blas qui ajuste Baptiste Reynet d'un plat du pied. Le ballon vient taper le poteau avant de rentrer au fond des filets.

1-1 (77ème) : Égalisation de Nîmes ! Moussa Koné profite d'une relance nantaise hasardeuse pour s'échapper et filer au but. L'attaquant se présente face à Alban Lafont et l'allume à bout portant du pied gauche.

L'HOMME DU MATCH

Ludovic Blas était de partout. Le milieu de terrain de 23 ans s'est comporté comme le véritable leader technique de son équipe ce dimanche sur la pelouse du stade des Costières. Positionné à la pointe du 4-4-2 d'Antoine Kombouaré, l'ancien guingampais n'a pas hésité à redescendre et se muer en numéro dix pour participer à la création du jeu des Canaris. Mais l'international U20 français a aussi assuré dans la finition en ouvrant le score pour les siens en première période. Grosse performance de Ludovic Blas.

LES CONSÉQUENCES

Le Nîmes Olympique arrache le match nul et poursuit sa série d'invincibilité (3 victoires, 1 nul). Les Crocodiles (18èmes, 25 points) retombent dans la zone rouge suite à la victoire de Lorient. Les hommes de Pascal Plancque sont désormais à un point de la 17ème place. Florian Miguel a été expulsé en toute fin de rencontre après avoir concédé deux avertissements (91ème).

Le FC Nantes prend un seul point mais reste invaincu depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré (1 victoires, 2 nuls). Les Canaris (19èmes, 24 points) chutent également au classement après la victoire des Merlus mais ne comptent que deux petits points de retard sur le premier non-relégable.