L1 - Le Graët pessimiste concernant une fin de saison avant juillet

Officiellement suspendus depuis le 13 mars, les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 ne semblent pas prêts de reprendre puisque le Premier ministre français a annoncé vendredi le prolongement du confinement au moins jusqu'au 15 avril. Alors que plusieurs scénarios sont imaginés par les instances pour parvenir à terminer l'exercice 2019-2020, Noël Le Graët s'est montré pessimiste concernant une possible fin de saison avant le 30 juin prochain.

"J'ai répété que personne n'était maître du calendrier. On ne peut pas reprendre la compétition avant que l'État ne donne son feu vert. Ils n'ont pas toujours la même opinion. (...) Aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent. On ne peut pas prendre une décision aujourd'hui du type : ''On va démarrer à telle date, on va terminer fin juillet''. Il y a des souhaits bien évidemment, mais rien de concret, aujourd'hui ce ne serait pas raisonnable. Il y a des hypothèses de reprise : 15 mai pour certains, 1er ou 15 juin pour d'autres. Pour d'autres encore, on n'ira pas au bout. Il faut faire attention à ce que l'on dit et écouter l'État. L'objectif c'est de reprendre le plus vite, mais sans risque de santé pour nos spectateurs et nos joueurs. En tout cas, on se rend compte qu'aujourd'hui, terminer le 30 juin paraît impossible" a expliqué le président de la FFF au sujet du comité exécutif de la Fédération qui a eu lieu jeudi.