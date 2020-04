L1 - Le gros coup de gueule de Dugarry

Interrogé dans la Team Duga sur RMC, Christophe Dugarry s'est montré extrêmement pessimiste concernant l'état actuel du football français. Selon le champion du monde 98, "il faut revoir tout le football français". Il ajoute "pour le foot, il y a trop d'argent c'est sans cesse une escalade, toujours plus, avec à l'arrivée moins de résultats. Je parle pour le football français. Le joueurs sont toujours plus payés et moins bons, moins performants en coupe d'Europe notamment, c'est quand même révélateur".

Le consultant français, a ensuite pointé du doigt le rôle des dirigeants français qu'il accuse de "jouer à la loterie", ainsi que leur management des joueurs. "Certes, l'économie du football est florissante, on arrive à vendre nos jeunes joueurs à des sommes impressionnantes, alors qu'ils n'ont rien prouvé." Dugarry poursuit, "avant, quand un joueur valait cher c'est parce qu'il avait gagné la Ligue des Champions, parce qu'il était ballon d'or, ou qu'il avait gagné une coupe du monde. Aujourd'hui le prix d'un joueur de football est fixé en fonction de son potentiel (...) ça ne veut rien dire". Concernant la peur des clubs de voir leur joueurs s'envoler vers d'autres destinations il affirme, "quand on me sort comme argument, qu'on est obligé de payer beaucoup certains joueurs autrement ils se barrent à l'étranger, mais qu'ils se barrent !" Finalement son constat est clair, "le football français va très très mal".