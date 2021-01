PSG - Le groupe du PSG pour le déplacement à Angers

Deuxième au classement, le PSG se déplace sur la pelouse d'Angers (7ème) ce soir à 21 heures dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Le club de la capitale sera sans son coach Maurico Pochettino touché par la covid-19, mais les gros noms sont bien là : Neymar, Verratti, Mbappé et Icardi devraient être titulaires. Du côté des absents on retrouve Dagba, Kehrer et Rafinha. Les Parisiens voudront réitérer le même match que lors de phase aller durant lequel ils s'étaient imposés (6-1) face au SCO.

Ligue 1 - 20e Journée

LE GROUPE DU PSG

Navas, Rico, Randriamamy - Florenzi, Bakker, Kurzawa, Pembélé, Marquinhos, Diallo, Kimpembe - Paredes, Danilo, Herrera, Verratti, Gueye, Draxler - Kean, Sarabia, Di Maria, Mbappé, Icardi, Neymar