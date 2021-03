L1 - Le LOSC arrache la victoire face à l'OM (analyse et notes)

Le LOSC s'impose face à l'Olympique de Marseille (2-0) dans cette rencontre comptant pour la 28ème journée de Ligue 1. Un doublé de Jonathan David (91ème et 93ème) permet aux Lillois de rester en tête du championnat.

Ligue 1 - 28e Journée Lille 2 - 00 - 0 Marseille J. David 90'

J. David 92'



LE FAIT DU MATCH

Une main qui va faire débat. Alors que la rencontre avait commencé depuis seulement quelques minute, le LOSC prend à la gorge les Phocéens. Les Lillois jouent haut et les Marseillais ne cessent de reculer. Après une combinaison à trois, Yazici hérite du ballon aux abords de la surface et tente une frappe du pied droit. Le cuir vient heurter le pied de Balerdi avant qu'il ne touche sa main (4ème). Mais Clément Turpin fait signe de continuer de jouer et la VAR ne lui signale rien à l'oreillette.

LES BUTS

1-0 (91ème) : Lille ouvre le score ! Ikoné frappe du pied gauche et vient buter sur Steve Mandanda qui repousse le ballon. Jonathan David suit parfaitement l'action et surgit aux six mètres pour propulser le cuir au fond des filets.

2-0 (93ème) : Lille double la mise ! Jonathan David frappe depuis l'entrée de la surface mais Steve Mandanda sort et repousse le cuir sur Ikoné qui la remet sur le Canadien et vient pousser le ballon dans la cage vide.

L'HOMME DU MATCH

Un Jonathan David héroïque ! Il a passé la rencontre à buter sur Steve Mandanda et la défense marseillaise mais y a cru jusqu'au bout. Dans une rencontre entièrement dominée par le LOSC, l'attaquant canadien a multiplié les tentatives et appels de balles dans le dos au point d'épuiser les Phocéens. Alors que l'on semblait se diriger vers un match nul, l'avant-centre de 21 ans a inscrit deux buts en deux minutes dans le temps additionnel pour offrir la victoire aux siens.

LES CONSÉQUENCES

Le LOSC s'impose et remporte trois précieux points dans sa course au titre. Les Dogues (1ers, 62 points) conservent la première place et se trouvent avec deux points d'avance sur la Paris Saint-Germain qui est second au classement.

L'Olympique de Marseille met fin à sa série de quatre matchs sans défaite et s'éloigne petit à petit des places européennes. Le club phocéen (8ème, 39 points) compte désormais cinq points de retard sur la cinquième place.