L1 - Le LOSC domine Bordeaux et prend la tête ! (analyse et notes)

Seconde réception de rang pour les Dogues et second succès, sur le même score. Après l'AS Monaco dimanche dernier, le Lille OSC a pris la mesure des Girondins de Bordeaux (2-1), ce dimanche après-midi lors de la 14ème journée de Ligue 1. Grâce à cette victoire, logique, les Nordistes prennent provisoirement la tête du championnat et mettent la pression sur le Paris Saint-Germain.

Ligue 1 - 14e Journée Lille 2 - 12 - 1 Bordeaux J. Bamba 17'

José Fonte 45'

29' T. Basic



LE FAIT DU MATCH

Bordeaux paie cash sa passivité défensive. Sur les deux buts magnifiques marqués par les Dogues, les Aquitains ont fait preuve d'une trop grande passivité. Sur l'ouverture du score, d'abord, Jonathan Bamba n'a pas été attaqué malgré deux défenseurs face à lui. Sur le coup de casque de José Fonte, ensuite, le défenseur central portugais a été totalement oublié par l'arrière-garde bordelaise. Deux erreurs qui ont coûté très, très cher.

LES BUTS

1-0 (17ème) : Lille ouvre le score, le bijou de Jonathan Bamba ! Servi à gauche de la surface des Marine-et-Blanc par Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba est arrêté devant deux Bordelais, qui ne le pressent pas. Inspiré, l'ailier des Dogues déclenche alors une frappe enroulée du pied droit qui trompe Benoît Costil avec l'aide du poteau opposé. Sublime ! C'est le cinquième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le numéro 7 lillois.

1-1 (29ème) : Bordeaux égalise ! Sur un corner botté de la droite du terrain par Hatem Ben Arfa, le cuir arrive vers les six mètres. Complètement seul, Toma Basic tend sa jambe gauche et envoie le ballon dans les filets de Mike Maignan, prostré sur sa ligne et battu. C'est la troisième réalisation marquée cette saison en championnat par le milieu de terrain croate.

2-1 (45ème) : Lille reprend la tête ! À la réception d'un centre de Burak Yilmaz, Jonathan David se loupe mais pas Jonathan Ikoné. D'une frappe rasante décochée du gauche des 20 mètres, le milieu de terrain lillois oblige Benoît Costil à détourner en corner. Sur ledit corner, frappé de la droite du terrain par Jonathan Bamba, José Fonte se démarque aisément et catapulte une tête puissante dans la lucarne gauche du portier aquitain. L'axial portugais débloque son compteur cette saison avec ce tout premier but, sur la sixième offrande de la saison de Jonathan Bamba.

L'HOMME DU MATCH

Jonathan Bamba (Lille OSC). Un but sublime sur une inspiration géniale (son seul tir du match) et une passe décisive sur la seconde réalisation de son équipe : l'ailier lillois a porté sa formation vers sa - déjà - sixième victoire de la saison au Stade Pierre-Mauroy. Outre son côté décisif, il a été omniprésent et précieux dans le jeu (73 ballons touchés, 84% de passes réussies, 3 passes clés, 14 centres).

LES CONSÉQUENCES

Supérieurs aux Bordelais, les Dogues ont fait preuve d'envie pour remporter une deuxième victoire de rang en championnat. Avec un peu plus d'adresse chez Burak Yilmaz (53ème et 61ème), Jonathan David (57ème), ou encore Jonathan Ikoné (66ème), les Lillois auraient même pu signer un succès plus large. Grâce à cette courte victoire, les protégés de Christophe Galtier prennent provisoirement la tête du classement (29 points), devant le PSG (28 points). Prochain rendez-vous pour le LOSC : un déplacement sur la pelouse du DFCO, mercredi soir (19 heures, Stade Gaston-Gérard), dans le cadre de la 15ème journée.

Accrocheurs mais sanctionnés pour leur passivité défensive, les Marine-et-Blanc ont concédé un revers plutôt logique au vu de la physionomie de la partie. En fin de match, face à des Dogues émoussés, les Aquitains ont certes poussé pour arracher le nul mais ont manqué d'inspiration pour y parvenir. Suite à ce revers, les hommes de Jean-Louis Gasset retrouvent la seconde moitié de tableau et reculent à la onzième place du classement (19 points). Ils tenteront de rebondir à la maison face à l'AS Saint-Etienne, mercredi soir (21 heures, Stade Matmut-Atlantique) à l'occasion de la 15ème levée.