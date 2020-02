L1 - Le LOSC domine Toulouse sans forcer (analyse et notes)

Pour sa deuxième réception de suite, le LOSC a rectifié le tir en dominant Toulouse (3-0) lors de la 26ème journée de Ligue 1. Les Dogues sont provisoirement troisièmes.

Ligue 1 - 26e Journée Lille 3 - 02 - 0 Toulouse L. Rémy 2'

L. Rémy 39'

Renato Sanches 72'



LE FAIT DU MATCH

Le malaise Bamba. Malgré le score assez large, les Lillois n'ont pas livré une grande prestation. En attaque, Jonathan Bamba a été discret et a eu du déchet dans son jeu. En deça de ses performances de la saison passée (1 but et 4 passes en 24 matchs de Ligue 1), l'ailier lillois a cédé sa place à la 71ème minute de jeu, accompagné par quelques sifflets du stade Pierre Mauroy au moment de sa sortie. Le visage fermé, il n'a pas été s'asseoir sur le banc des remplaçants mais est directement rentré aux vestiaires...

LES BUTS

1-0 (2e) : Le LOSC déjà devant ! Sur le côté droit de l'attaque lilloise, Ikoné se bat pour éviter la touche devant Sylla. L'international français prend le meilleur sur le Toulousain et repique dans l'axe pour servir Rémy à l'entrée de la surface. L'attaquant des Dogues contrôle et expédie une demi-volée puissante sous la barre de Goicoechea.

2-0 (39e) : Le doublé pour Rémy ! Dans le couloir gauche, Bamba lance Bradaric en profondeur. Le latéral gauche prend Saïd de vitesse et distille un centre parfait pour Rémy au second poteau. Le buteur lillois n'a plus qu'à pousser le ballon du pied droit.

3-0 (73e) : La bourde de Goicoechea ! Après un hors-jeu lillois, Goicoechea relance au sol dans l'axe mais rend directement le ballon à Osimhen. Le Nigérian résiste au retour du défenseur et décale Sanches sur sa gauche. Du plat du pied, le Portugais punit le TFC.

L'HOMME DU MATCH

L.Rémy (LOSC). Remplacé par Xeka à la 79ème minute, l'attaquant lillois a reçu l'ovation des supporters. Diablement efficace (2 tirs cadrés, 2 buts), il a mis son équipe sur les bons rails en ouvrant le score très tôt, avant de faire le break avant la pause. Il confirme son beau début d'année 2020.

LES CONSEQUENCES

Après son revers dans son antre la semaine passée dans un match crucial face à l'OM (1-2), le LOSC a rectifié le tir en s'imposant ce samedi face à la lanterne rouge. Peu séduisants dans le jeu, les Dogues ont parfois joué en dilettante et ont commis plusieurs imprécisions. Néanmoins, la victoire est là pour les hommes de Christophe Galtier qui grimpent provisoirement à la 3ème place et reviennent à 9 points de l'OM. En revanche, la relation entre Bamba et le public lillois s'est quelque peu ternie...

La chute semble sans fin pour le Toulouse FC. Cueillis à froid, les Violets ont tenté de réagir après le but encaissé mais ont manqué de poids offensif. Sur leurs quelques opportunités, ils ont également fait preuve d'un manque de justesse. La fin de saison s'annonce interminable du côté du TFC...